Главный режиссер «Сферы» рассказал, как театр помогает беженцам из Донбасса Главный режиссер «Сферы» Коршунов рассказал, как театр помогает беженцам из Донбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театр «Сфера» перечислил средства с одного из спектаклей в Фонд помощи женщинам и детям — вынужденным беженцам из Донбасса, рассказал главный режиссер культурного учреждения Александр Коршунов в разговоре с Pravda.Ru. Он подчеркнул, что театр принимает немало гостей из ДНР и ЛНР, желающих посетить их спектакли.

Сбор от одного из наших спектаклей перечислили в Фонд помощи женщинам и детям, вынужденным переселенцам с территории Донбасса. Перевод денег был осуществлён с помощью Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». С помощью Фонда «Гражданское содействие» «Сфера» принимает жителей ЛНР и ДНР на свои спектакли. После показов мы очень тепло общаемся с гостями, это общение дорогого стоит, — рассказал Коршунов.



Он добавил, что «Сфера» также присоединилась к акции Министерства обороны «Лучшим воинам мира». В рамках мероприятия театр провел несколько творческих встреч с ранеными солдатами, проходившими лечение в московском госпитале имени Бурденко. По словам Коршунова, сотрудники театра пели им песни, читали стихи, бойцы, в свою очередь, радовали артистов улыбками, аплодисментами и искренними эмоциями.

Коршунов также рассказал о непростой ситуации, в которой оказалась «Сфера» после объединения с Московским театром «Эрмитаж». По словам режиссера, это был мучительный процесс «насильственного сращивания двух абсолютно разнородных организмов».

Ранее беженцы из Донецкой и Луганской народных республик рассказали о том, какие российские города оказались наиболее пригодными для переселения. В список попали приграничные регионы, такие как Краснодар, Таганрог и Ростов-на-Дону, а также Москва и Московская область.