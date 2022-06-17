Беженцы Донбасса назвали лучшие города для убежища в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Эвакуированные беженцы на железнодорожном вокзале

Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик рассказали о том, какие российские города оказались наиболее пригодными для переселения. В список попали приграничные регионы, такие как Краснодар, Таганрог и Ростов-на-Дону, а также Москва и Московская область, пишет «Московский Комсомолец».

Собеседники издания отмечают, что в Краснодаре легче всего получить первую помощь после эвакуации — в частности, там можно относительно недорого снять жилье.

В Краснодаре сразу же нашлись предложения от хозяев квартир, без риелторов, — а это важно, так как каждый рубль у нас не лишний... Они взяли минимальный залог за очень хорошую квартиру в новом жилом комплексе, — рассказала одна из беженок.

Также собеседница заявила, что не заметила разницы в стоимости продуктов в Донецке и Краснодаре, а «в сетевых магазинах много акций, когда можно купить продукты дешевле».

Кроме того, беженцы рассказали, что пригодные условия для жизни существуют и в Таганроге, Ростове-на-Дону и Белгороде, а за счет близости регионов с Донбассом эти города пользуются популярностью.

Если же переселенцу необходимо найти работу, он выбирает один из мегаполисов страны — Москву или Санкт-Петербург, а также Московскую область.

Ранее стало известно, что беженцы, прибывшие в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины, получили выплаты на общую сумму более 4 млрд рублей. Средства выделили более чем 300 тысячам человек.