Фестиваль Signal пройдет в 2025 году на новой площадке Фестиваль Signal пройдет с 14 по 18 августа в Москве

Фестиваль современной музыки и искусства Signal пройдет с 14 по 18 августа в Москве, сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале. Отмечается, что первоначальной площадкой фестиваля был арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области. Организаторы вели диалог с региональными властями, но получили уведомление о нецелесообразности проведения мероприятия.

Фестиваль Signal 2025 не сможет состояться в Николе-Ленивце и будет перенесен в Москву, где пройдет в тот же уик-энд на нескольких городских площадках, — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков заявил, что проведение известного фестиваля электронной танцевальной музыки Signal может представлять угрозу в сложившейся в стране ситуации. По его словам, организаторы мероприятия заранее знали о невозможности согласования его проведения.

При этом в пресс-службе Signal отмечали, что после проведения крупных фестивалей в Калужской области в конце июля в связи со сложной обстановкой возникли дополнительные требования по безопасности. Был разработан ряд мер, которые согласовывали профильные службы области.