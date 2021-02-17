Эрмитаж проверит яйца с выставки Фаберже после слухов о подделках

https://static.news.ru/photo/5d56b046-7142-11eb-a025-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Предметы с выставки Карла Фаберже, которая проводится в Государственном Эрмитаже, пройдут дополнительную экспертизу в лабораториях музея. Об этом заявил директор музея Михаил Пиотровский.

Как сообщается, после открытия экспозиции в музей поступило письмо, автор которого заявил о том, что в ней есть предметы не принадлежащие изделиям Дома Фаберже. По мнению коллекционера из Лондона, они сделаны даже не в XX, а в XXI веке.

Сейчас поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца, — цитирует РИА Новости Пиотровского.

Он отметил, что изучение вещей, которые считаются изделиями знаменитого ювелирного дома, позволит выявить, когда и где их создали, поскольку существует проблема тиражирования.

Очень много вещей многократно повторялось. Вопрос, что повторялось, где повторения современные, где повторения поздние. Это всё обсуждается, это темы, о которых интересно говорить, — сообщил Пиотровский.

Известно, что российский ювелир Карл Фаберже, являющийся немцем по происхождению, создал как минимум 71 яйцо, в том числе 54 императорских. В Оружейной палате хранятся десять таких яиц. Издание уточняет, что даже неимператорское яйцо стоит не менее миллиона фунтов стерлингов.

Как ранее писал NEWS.ru, миллиардер Виктор Вексельберг — один из самых заметных меценатов и коллекционеров России. Уже много десятилетий он собирает предметы декоративно-прикладного искусства дореволюционной России. В его коллекции — табакерки, столовое серебро, религиозные предметы, ювелирные украшения. Самой заметной и ценной частью коллекции стали девять императорских пасхальных яиц ювелирной фирмы Фаберже.