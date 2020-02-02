Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Гарнизонный Дом офицеров в городе Энгельс Саратовской области, где в 1941 году формировались женские авиаполки под руководством Марины Расковой, а затем готовились к полётам Юрий Гагарин, Алексей Леонов и другие покорители космоса, стал объектом культурного наследия. Таким образом архитектурно и исторически ценное здание оказалось защищено от сноса, который планировали региональные власти. Об этом NEWS.ru сообщили в проекте «Добровольцы культуры» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

О том, что Дом офицеров стал объектом культурного наследия, активистам ОНФ стало известно в преддверии прошедшего в Саратове градозащитного семинара «Сохранение исторического наследия городов Приволжского федерального округа: актуальная проблематика», на...