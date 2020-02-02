С 4 февраля Государственный Эрмитаж повышает стоимость входных билетов для иностранцев на 100 рублей. Теперь цена полного билета составит 800 рублей, для граждан России и Белоруссии всё остаётся без изменений. Они смогут посетить музей за 400 рублей.
Льготные группы по-прежнему имеют право на бесплатный вход,
Полный билет для иностранных граждан позволяет посетить в течение одного дня Основной музейный комплекс (Зимний дворец, Старый, Малый и Новый Эрмитаж), Зимний дворец Петра I, Восточное крыло Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода.
Причины повышения стоимости билетов не сообщаются.
Как писал NEWS.ru, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге начал онлайн-трансляцию очереди в музей. Стрим запустили на сайте, чтобы посетители могли легче определиться, идти им на экспозицию или нет.
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