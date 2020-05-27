Энтин посчитал сведением счётов из-за завещания скандал вокруг Успенского

https://static.news.ru/photo/f343c78c-a006-11ea-b8b8-fa163e074e61_660.jpg Юрий Энтин Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Поэт Юрий Энтин вступился за своего друга, писателя и сценариста Эдуарда Успенского, которого его собственная дочь обвинила в физическом и эмоциональном насилии по отношению к близким.

Энтин знал писателя много лет. Он заявил, что автор Чебурашки был добропорядочным человеком. Поэт считает, что дочь Успенского может сводить с ним счёты, поскольку он не упомянул её в завещании.

Он [Успенский] разошёлся с семьёй давно, и никто не выступал почему-то раньше, а когда стали делить наследство, тут всё вспомнили и припомнили ему. Ничего он не тиранил, — рассказал Энтин журналистам «МК».

Поэт подчеркнул, что не может представить, чтобы Успенский поднимал руку на жену или ребёнка. Энтин отметил, что его друг был вспыльчивым человеком, но в то же время был самым справедливым борцом за правду.

Ещё раз хочу сказать, что я не верю в заявления дочери, это всё клевета на Эдика, — подытожил Энтин.

NEWS.ru писал, что дочь Успенского Татьяна написала открытое письмо. В нём она попросила не называть именем отца литературную премию Российской государственной детской библиотеки. Женщина заявила, что «грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой» в жизни детского писателя. Татьяна Успенская утверждает, что отец принуждал изображать счастливую семью, а «показная идиллия» стала нормой для близких.

Третья жена писателя Элеонора Филина заявила, что Успенский плохо относился к двум её сыновьям. Её младшего сына он «ненавидел», а старшего — «очень не любил», утверждает Филина.

Успенский жил в браке с Филиной с 2005 по 2011 годы. Писатель скончался 14 августа 2018 года после продолжительной болезни в возрасте 80 лет.