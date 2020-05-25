Дочь Эдуарда Успенского рассказала о физическом насилии со стороны отца

https://static.news.ru/photo/e7656032-9f2b-11ea-9417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Дочь писателя и сценариста Эдуарда Успенского рассказала о физическим и эмоциональном насилии с его стороны по отношению к близким. Она назвала его «очень жестоким» человеком.

Татьяна Успенская написала открытое письмо, с которым обратилась к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ). В нём попросила не называть именем её отца литературную премию, передаёт «Собеседник.ru». По её словам, чтобы человека чествовали, он «должен быть прежде всего добрым и нравственным».

Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д. К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни, — говорится в письме.

Успенская рассказала, что отец принуждал их изображать счастливую семью великого писателя, а «показная идиллия» стала ещё одной нормой для них. Она также отметила, что у писателя были проблемы с алкоголем, но он, отказавшись решать их традиционным способом, обратился за сомнительным лечением к Виктору Столбуну, основателю деструктивной тоталитарной секты.

Как писал NEWS.ru, журналист Роман Супер на краудфандинговой площадке смог собрать в течение суток 497 тысяч рублей на съёмку документального фильма об Эдуарде Успенском. Он рассказал, что о писателе нет ни одной полноценной картины.