https://static.news.ru/photo/e4457552-1e7c-11ea-9ea1-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Успенский Фото: Maxim Burlak/Russian Look

Журналист Роман Супер на краудфандинговой площадке смог собрать в течение суток 497 тысяч рублей на съёмку документального фильма о советском писателе Эдуарде Успенском.

Про Успенского не снято почти ничего, кроме телевизионных ток-шоу, в которых по сотому разу хамовато обкашливались его склоки с бывшими жёнами и его скверный характер, — говорится в комментарии Супера к объявлению о сборе средств на Planeta.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, наследники Эдуарда Успенского передали все права на Чебурашку «Союзмультфильму». Родственники приняли такое решение по желанию писателя, этот шаг позволит дальше развивать историю персонажа в новых проектах, в том числе в сериалах и полном метре.