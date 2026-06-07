Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июня 2026 года

7 июня — 158-й день 2026 года. В России отмечают день краудфандинга — добровольных пожертвований, которые помогают реализовать интересные проекты и идеи. В нашей статье рассказываем о других событиях 7 июня 2026 года: какой праздник справляют в России и мире, почему в этот день стоит задуматься о безопасности продуктов и кого поздравить с днем ангела.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов — праздник 7 июня

В конце 2018 года чиновники из ООН придумали еще один праздник, пропагандирующий здоровый образ жизни, внимательное отношение к еде, — Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

У праздника 7 июня сразу несколько важных целей. Он напоминает, что многие люди в мире голодают, питаются некачественной едой и даже заболевают из-за подобного рациона. При этом в 40% случаев заражаются дети. Статистика, которую публикует ООН, гласит: каждый год один из десяти человек умирает от потребления загрязненных продуктов.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов — праздник 7 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

День краудфандинга — праздник 7 июня 2026 года

Сегодня в мире действует много краудфандинговых платформ. Такие сайты позволяют любому желающему собрать деньги на свои проекты и осуществить идеи — от публикации книги до открытия музея. В этом и заключается смысл краудфандинга: получить пожертвования от других людей. Не зря сам термин «краудфандинг» составлен из двух английских слов: crowd, то есть толпа, funding — финансирование.

Праздник 7 июня в России установлен в память об одном из самых известных сайтов по сбору пожертвований в нашей стране. В этот день в 2012 году запущен портал «Планета».

День краудфандинга — праздник 7 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международные праздники 7 июня 2026 года

Продолжаем рассказывать о праздниках 7 июня 2026 года в разных частях света:

День независимости в Норвегии — в 1905 году страна вышла из союза со Швецией;

День Республики в Испании;

День мучеников на Мальте — в память о событиях 1919 года, когда мальтийцы восстали против правивших там британцев;

День флага в Перу.

Народный праздник 7 июня в России: Иван — Медвяные росы

7 июня Русская православная церковь справляет обретение главы Иоанна Предтечи. По легенде, святого казнили по указу иудейской царицы Иродиады. Она же отделила голову Иоанна Предтечи от тела и спрятала ее. Позднее голова несколько раз терялась. 7 июня 2026 года христиане справляют ее третье обретение.

В народе этот день называли Иван — Медвяные росы (другой вариант — Иванов день). Крестьяне молились Иоанну Предтече, просили его, чтобы дети были здоровы, а голова не болела.

Наши предки верили, что в Иванов день листья растений начинают выделять медвяную росу — густую и сладкую жидкость. Она, как гласили поверья, была губительной и для домашних животных, и для посевов.

Приметы на 7 июня: что можно и нельзя делать

7 июня крестьяне работали с самого утра: считалось, что в этот день надо уделить особенно много внимания огороду и скотине. C этим праздником связано несколько запретов. Вот что нельзя делать 7 июня 2026 года по народным поверьям:

детям запрещено бегать босиком на улице — их погубит медвяная роса;

носить темную одежду — все лето проведешь в грусти;

спорить, сплетничать и ругаться с близкими — к разладу в семье;

смотреть на небо, когда покидаешь дом, — к неудачам;

плевать на землю — она обидится и не даст хороший урожай.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На каждый день календаря у наших предков существовали погодные приметы. Рассказываем, что они сулят 7 июня 2026 года:

поутру на листьях много росы (обычной, не медвяной) — будет хороший урожай;

рябина обильно цветет — жди хороший урожай зерна;

рябина цветет слабо — будет долгая осень.

7 июня в истории

В этой статье мы описали уже не один праздник 7 июня 2026 года. Теперь вспомним исторические события, что пришлись на эту дату:

1099 — крестоносцы взяли Иерусалим;

1498 — Христофор Колумб отправился в свое третье плавание к берегам Нового Света;

1654 — во Франции на престол взошел Людовик XIV, который позднее получил прозвище «король-солнце»;

1732 — императрица Анна Иоанновна повелела заложить в Петербурге первый Зимний дворец;

1872 — стартовало строительство первой конки в Москве — транспорта, который предшествовал современным трамваям;

1883 — в Москве освятили храм Христа Спасителя;

1903 — Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри открыли полоний;

1990 — Алексий II избран патриархом Московским и всея Руси.

Памятные даты 7 июня: Алексий II Фото: Viktor Kornushin/Russian Look/Global Look Press

На свет 7 июня появились художник Поль Гоген, философ Петр Чаадаев, полярный исследователь Кнуд Расмуссен, герой Великой Отечественной войны маршал Кирилл Мерецков, теннисистка Анна Курникова, музыканты Игги Азалия, Глюкоzа, Александр Маршал, актриса Татьяна Друбич, писатели Аркадий Арканов, Дарья Донцова и многие другие знаменитости.

Именины 7 июня

Мы описали еще не все праздники 7 июня 2026 года. Заглянем в святцы и перечислим именинников этого летнего дня:

Иван;

Иннокентий;

Елена;

Таврион;

Ферапонт.

Мы рассказали, какой праздник приходится на 7 июня. Это хорошая дата для того, чтобы пожертвовать деньги на развитие интересного проекта, уделить внимание саду и огороду и в очередной раз задуматься о правильном питании и качестве продуктов.

Ранее мы рассказали, как зарегистрировать теплицу в Росреестре и зачем.