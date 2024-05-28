Британец одним ударом убил россиянина за приставания к его 15-летней дочери Daily Mail: британец убил предложившего интим его дочери россиянина в Таиланде

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Британец убил россиянина в Таиланде после того, как последний сказал его 15-летней дочери, что хочет вступить с ней в интимную связь, сообщает Daily Mail. Отец ударил мужчину, после чего тот упал и ударился головой.

По данным издания, инцидент произошел в Паттайе 27 мая. Подданный Великобритании пришел на вечеринку вместе со своей дочерью. В какой-то момент 36-летний россиянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стал оказывать знаки внимания девушке. Утверждается, что мужчина заявил о своем желании вступить с девочкой в интимную связь, шепнув ей об этом на ухо.

По заявлению сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия, пострадавший лежал на земле. Его в срочном порядке доставили в больницу, однако вскоре он скончался от полученных травм. Нападавшего задержали на следующий день, он находился в своем доме в провинции Саттахип. Мужчина заявил, что не хотел убивать россиянина и сожалеет о своем деянии.

Ранее в Паттайе нашли мертвым туриста из Южной Кореи, который пропал без вести в Бангкоке. Злоумышленники похитили мужчину ради выкупа, поместили его в бочку с цементом и сбросили в воду.

До этого полиция обнаружила тело 42-летнего гражданина России на курортном острове Пхукет. У него зафиксировали множественные ножевые ранения, в том числе в области шеи.