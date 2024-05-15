Поездка в Таиланд обернулась смертью в бочке с цементом для туриста Khaosod: в Таиланде туриста похитили ради выкупа и поместили в бочку с цементом

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В Паттайе нашли мертвым туриста из Южной Кореи, который пропал без вести в Бангкоке, сообщает издание Khaosod. Злоумышленники похитили мужчину ради выкупа, поместили его в бочку с цементом и сбросили в воду.

Согласно данным издания, 7 мая мать 34-летнего Ро Ый Чона обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. Она рассказала, как ранее ей позвонил мужчина, который утверждал, что кореец выбросил его наркотики. Он пригрозил расправиться с туристом и потребовал у женщины три миллиона батов (7,5 млн рублей).

Полицейские изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и выяснили, что двое подозреваемых доставили корейца к водохранилищу в Паттайе на арендованном пикапе. 11 мая водолазы обнаружили там тело иностранца. Один из злоумышленников сбежал из страны.

Ранее российский турист умер на курорте в турецкой Аланье. 62-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Его супруга сразу же вызвала медиков, которые госпитализировали пациента, однако он скончался в больнице. Тело погибшего направили морг Института судебной медицины Антальи для выяснения причин смерти, полиция инициировала проверку.

До этого полиция обнаружила тело 42-летнего гражданина России на курортном острове Пхукет. У него зафиксировали множественные ножевые ранения, в том числе в области шеи. Мужчину нашли в арендованном доме, где находилась ферма для выращивания каннабиса.

Употребление наркотических веществ вредит здоровью.