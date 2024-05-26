Патриарх Кирилл сделал новому главе Минобороны подарок Патриарх Кирилл подарил Белоусову икону с образом Тихвинской Божией Матери

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову Тихвинскую икону Божией Матери, сообщает «Интерфакс». На литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова патриарх благословил нового министра обороны на служение Отечеству.

В благословение вам на труды хотел бы подарить этот старинный образ Тихвинской Божией Матери — защитницы рубежей России на северном направлении. Потому что оттуда в свое время Россия испытывала особые опасные нападки и наступления, — отметил священнослужитель.

Кроме того, патриарх при всех обратился к главе МО и назвал его человеком, по-настоящему воцерковленным.

Ранее патриарх Кирилл, обращаясь к президенту России Владимиру Путину после инаугурации, подчеркнул, что порой глава государства должен принимать «грозные решения». Он также пожелал, чтобы конец века и означал конец пребывания Путина во власти.

Также сообщалось, что в Благовещенском соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен, благословив Путина на работу в должности главы государства и пожелав ему мира в душе. NEWS.ru собрал самые яркие кадры с церемонии инаугурации.