Терапевт назвал симптомы заражения ротавирусной инфекцией Терапевт Тарасов: симптомами ротавируса могут стать боли в животе и рвота

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При заражении ротавирусной инфекцией может появиться рвота, боли в животе и повышенная температура тела, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Евгений Тарасов. По его словам, в тяжелых случаях пациент может впасть в коматозное состояние.

Признаки заражения появляются довольно быстро, уже на следующий день. Этот вирус опасен тем, что может спровоцировать обезвоживание организма из-за частой рвоты и поноса. Это очень опасно, потому что могут начаться проблемы в работе внутренних органов и систем организма, например, сердца. В тяжелых случаях человек может впасть в кому, — перечислил Тарасов.

Терапевт обратил внимание, что при заражении важно поддерживать водный баланс в организме, не пить антибиотики, а обратиться к врачу, который назначит правильное лечение. Для защиты от инфекции стоит тщательно мыть руки и продукты питания, не пользоваться чужими предметами личной гигиены, проводить уборку дома, а также не пить или есть в непроверенных местах. Тарасов добавил, что если член семьи заразился ротавирусом, то с ним на время стоит ограничить контакты.

Член комитета по охране здоровья Госдумы академик РАН Александр Румянцев ранее предложил в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) включить перечень новых вакцин. Он предложил пополнить список прививками от ротавируса и менингококковой инфекции.