Первый в мире актер-робот выйдет на сцену российского театра Первый в мире актер-робот выйдет на сцену Театра села в Калужской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области на сцену Театра села выйдет робот-собака, сообщает MK.RU. Постановка пройдет в досуговом центре населенного пункта Лев Толстой. Такое событие станет первым в мировой истории работы театров.

Создатель сельского театра Глеб Данилов назвал этот эксперимент революцией в популяризации произведения Ивана Тургенева «Муму». По его словам, у культурного учреждения еще много интересных проектов в будущем, и они не раз удивят зрителей по всей стране.

Нет ничего хуже, чем унылое зрелище, скучнее, чем самый медленный Wi-Fi, двухчасовые спектакли пыльных региональных и академических театров. Но нет, упаси, это не про нас, — заявил организатор.

Данилова считают лидером театрального краудфандинга в стране. За несколько лет он привлек более 5 млн рублей инвестиций в развитие Театра села. Он также смог обратить внимание медийных личностей и федеральных СМИ к проблеме развития сельских территорий.

Ранее сообщалось, что столичный Театр им А.С. Пушкина покажет Москву глазами людей, которые жили более 100 лет назад. Аудиоэкскурсия позволит зрителям окунуться в то время, когда актеры только начинали работу в здании на Тверском бульваре, 23.