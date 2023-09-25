Театр Пушкина покажет Москву глазами людей, живших сто лет назад Театр им. А. С. Пушкина подготовил аудиоэкскурсии по Москве

Фото: Russian Look/Global Look Press

Театр им. А. С. Пушкина с помощью аудиоэкскурсий «Москва, которую люблю!» покажет столицу глазами людей, живших более 100 лет назад. Идея создать прогулки по местам, связанным с историей Камерного театра, появилась, когда в основном здании начался ремонт. Кроме того, в следующем сезоне театру исполняется 110 лет. Аудиоэкскурсия позволит окунуться в то время, когда актеры только начинали работу в здании на Тверском бульваре, 23.

В основе экскурсий лежат мемуары, записи и письма людей, которые в свое время работали с Камерным театром. Для прогулки участникам потребуются заряженные мобильные устройства с выходом в интернет и наушники. В записи можно будет услышать голоса актеров театра Пушкина: Константина Похмелова, Анны Кармаковой, Андрея Заводюка, Александра Дмитриева, Эльмиры Мирэль, Александры Урсуляк, Виктории Исаковой и Веры Воронковой.

Первая аудиоэкскурсия состоялась в Москве 24 сентября, в День города. Прогулка началась у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре. Театр имени А. С. Пушкина планирует сделать экскурсии ежемесячными.

Московский театр имени А. С. Пушкина открыл новый сезон 26 августа на Вахтанговской сцене. 74-й сезон начался с пьесы «Заповедник», которая окунула зрителей во времена СССР. Спектакль поставлен по автобиографической повести Сергея Довлатова, образ которого воссоздает на сцене актер Владимир Жеребцов.