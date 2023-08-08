Театр Пушкина откроет сезон на Вахтанговской сцене

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актёры в сцене из спектакля «Заповедник» в постановке режиссёра Игоря Теплова в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

Московский театр имени А.С. Пушкина откроет сезон 26 августа на Вахтанговской сцене. Труппа покажет пять разнообразных постановок. 74 сезон начнется с «Заповедника», который окунет зрителей во времена СССР. Спектакль поставлен по автобиографической повести Сергея Довлатова, образ которого воссоздает на сцене актер Владимир Жеребцов.

28 августа состоится показ постановки «Влюбленный Шекспир» по пьесе британского драматурга Тома Стоппарда. Спектакль окунет зрителей в эпоху Возрождения. 30 августа зрители смогут посмотреть интригующую французскую комедию «Ложные признания» с Викторией Исаковой в главной роли. Спектакль поможет разобраться, как отличить настоящую любовь от подделки.

1 сентября на Вахатанговской сцене покажут трагикомедию «Мадам Рубинштейн» с Верой Алентовой. Спектакль рассказывает о судьбе влиятельной и эксцентричной предпринимательницы, которая не боялась экспериментов и отстаивала свою позицию.

Блок спектаклей Пушкинского театра на сцене Театра им. Вахтангова 3 и 4 сентября завершит показ премьерной постановки «Зойкина квартира», которую 100 лет назад писатель Михаил Булгаков создал специально для вахтанговцев. Зрителей ждут живая музыка, танцы и драматический сюжет о людях, которые оказались перед сложным выбором.

Театр имени Пушкина 28 июня завершил сезон спектаклем «Женитьба Фигаро», главную роль в котором исполняет певец Сергей Лазарев, после чего ушел на ремонт. Директор Владимир Жуков рассказал, что в планах отремонтировать зрительскую часть театра, а также усилить фундамент здания.