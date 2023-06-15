Театр Пушкина завершит сезон спектаклем с участием Лазарева Театр Пушкина завершит сезон спектаклем «Женитьба Фигаро» с участием Лазарева

Фото: Пресс-служба театра имени А. С. Пушкина

Московский театр имени А. С. Пушкина 28 июня завершит сезон спектаклем «Женитьба Фигаро». Главную роль в постановке исполняет певец Сергей Лазарев. После этого театр уйдет на ремонт, а актеры отправятся на гастроли. Директор Владимир Жуков рассказал, что в планах отремонтировать зрительскую часть театра, а также усилить фундамент здания.

В планах провести ремонт в помещениях «закулисной» и некоторых зрительских частей театра: гримёрки артистов, фойе второго этажа, специалисты проведут ремонт и консервацию исторической лепнины. Также усилим фундамент здания театра, отреставрируем главный фасад со стороны Тверского бульвара, — сообщил Жуков.

74-й сезон для труппы начнется уже в августе, но на других площадках. Сцены готовы предоставить театр имени Евгения Вахтангова и театр Российской Армии, а в октябре в филиале Пушкинского театра в Сытинском переулке пройдет первая премьера. Также постановки покажут во время гастролей в Республику Карелия, ХМАО-Югру и Поволжье. До конца сезона на сцене пройдет еще 10 спектаклей. Помимо постановки «Женитьба Фигаро» зрители успеют посмотреть «Мадам Рубинштейн», «Тартюфа» и «Слугу двух господ».

16 и 24 июня покажут трагикомедию «Мадам Рубинштейн» с Верой Алентовой. Спектакль рассказывает о судьбе влиятельной и эксцентричной предпринимательницы. Хелен Рубинштейн не боялась экспериментов и отстаивала свою позицию. В ходе постановки зрители смогут понять, была ли при этом основательница могущественной «империи красоты» счастлива.

22 июня зрители насладятся спектаклем «Тартюф», поставленным по комедийной пьесе Мольера. Сюжет пьесы складывается вокруг семьи, куда проникает самозванец и авантюрист Тартюф. Он прикрывается религиозным фанатизмом и пользуется привязанностью хозяина дома Оргона, чтобы завладеть его женой и состоянием.

23 июня молодая команда актеров театра представит комедию «Слуга двух господ» Карло Гольдони глазами современных скоморохов. Зрителей ждет большое количество танцев, музыки и акробатических этюдов. Ловкий слуга Труффальдино устроится на службу сразу к двум господам — вынужденному бежать из родного города Флориндо и его возлюбленной Беатриче, которой пришлось переодеться в мужчину. Режиссером постановки выступил Юрий Муравицкий.

Актриса Александра Урсуляк ранее рассказала о спектакле «Зойкина квартира», премьера которого состоялась на сцене Пушкинского театра 13 мая. По ее словам, актуальность пьесы заключается в том, что она показывает, как разные люди приспосабливаются к изменяющемуся времени.