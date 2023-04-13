«Это процесс очень вкусный»: Урсуляк рассказала о готовящемся спектакле Актриса Александра Урсуляк рассказала о спектакле «Зойкина квартира» и любви к Булгакову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Урсуляк

В московском Театре имени Пушкина состоялось открытие новой сцены, на которой прошла репетиция спектакля по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира», премьера которого состоится 13 мая. Корреспондент NEWS.ru побеседовала об актуальности постановки с исполняющей главную роль актрисой Александрой Урсуляк.

Репетиция — это процесс очень вкусный, увлекательный. Я пытаюсь сделать свою героиню женщиной «на грани», отчаянной, азартной, но достаточно простой. Мне сложно сказать, насколько мы с ней похожи, но я ее люблю, — сообщила Урсуляк.

Она добавила, что актуальность пьесы заключается в том, что она показывает, как разные люди приспосабливаются к изменяющемуся времени. Актриса также призналась в любви к Михаилу Булгакову, которого она считает близким по духу.

Он ни на кого не похож, у него свой стиль, свой слог, свой юмор. Мне нравится, что он видит не только материальный мир, но у него есть выходы на тонкие сферы бытия, в потусторонний мир. Я тоже так мыслю, поэтому он мне близок, — сказала Урсуляк.

По сюжету пьесы Зоя, роль которой в постановке исполняет Урсуляк, мечтает уехать во Францию со своим возлюбленным, бывшим дворянином, которого играет Александр Дмитриев. Чтобы заработать денег, она открывает в своей квартире публичный дом, замаскированный под швейное ателье. Помощником нанимают мошенника Аметистова (Александр Кубанин). Дело идет успешно, пока главный клиент, директор треста тугоплавких металлов Гусь-Ремонтный (Владимир Майзингер) не узнает в одной из работниц свою любовницу Аллу.

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