Художник-пожарный поделился впечатлениями после продажи картины Киркорову Художник Спиченков: продажа работы Киркорову повысила интерес к моему творчеству

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Пожарный и граффитист из Дзержинска Илья Спиченков в разговоре с NEWS.ru рассказал, что продажа картины певцу Филиппу Киркорову повысила интерес к его творчеству. Он также добавил, что артист впервые приобрел его работу. По словам художника, когда творческая личность в чем-то развивается, это всегда привлекает внимание.

Это произошло на днях (покупка картины Киркоровым. — NEWS.ru) и в первый раз. Интерес к моему творчеству возрос. Конечно, когда художник и вообще любой человек развивается в чем-то, соответственно, это притягивает интерес, — рассказал Спиченков.

Ранее Киркоров рассказал, что приобрел у Спиченкова картину «Король земли». Произведение искусства народный артист поместил в театральной зоне в своем особняке. Он также опубликовал фото купленной картины, но не озвучил сумму покупки.

До этого британская королевская семья опубликовала первый официальный портрет Карла III. При этом комментаторы не оценили старания художника Джонатана Йео и увидели на картине «адово пламя». Член Союза художников России Алексей Бриков заявил, что концепция изображения короля Карла III, которую использовал Йео, соответствует современному искусству и развивающейся цивилизации. По его словам, если не будет никакой динамики, то остановится какое-либо развитие.