Агроном указал на последствия весенних заморозков в России Агроном Воробьев: не все регионы столкнулись с потерей урожая из-за заморозков

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Не все регионы России столкнулись с весенними заморозками, которые уничтожили урожай, заявил в беседе с «ФедералПресс» биолог и агроном Михаил Воробьев. По его словам, такие субъекты обеспечат рынок продукцией. Агроном также призвал не забывать и об импорте фруктов, например яблок, из других стран. В Чили, Бразилии и Новой Зеландии уже идет сбор урожая, который позднее поступит на прилавки страны.

Россия – страна большая, и не везде были такие катастрофические заморозки. Где-то все обошлось, и плодовые деревья будут плодоносить в полном объеме, – добавил агроном.

Биолог также напомнил, что в Московской области уже цветут кусты клубники и голубики, позднее можно ожидать плоды малины и ежевики, а в Краснодарском крае клубника уже плодоносит. При этом правительство изучает возможность для приравнивания заморозков к чрезвычайной ситуации, чтобы оказать финансовую помощь тем фермерам, которые понесли большие убытки, отметил Воробьев.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут ранее объявила, что ее ведомство планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Однако пока сроки реализации такой инициативы не определены.