В Минсельхозе заявили о планах ввести режим ЧС федерального характера Минсельхоз планирует ввести режим ЧС федерального характера из-за ущерба урожаю

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Министерство сельского хозяйства России планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ущерба урожаю на фоне заморозков, сообщила замглавы Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, которые приводит ТАСС, сроки пока не определены.

Мы планируем сейчас ЧС вводить, федеральный, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры, — сказала она.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 15 мая сообщил, что в муниципалитетах региона из-за заморозков был введен режим чрезвычайной ситуации. Непогода нанесла ущерб посевам на площади более 140 тысяч гектаров.

Голубев отметил, что майские заморозки привели к частичному повреждению и даже гибели сельскохозяйственных культур практически во всех районах области. По его оценке, повреждены посевы на площади более 140 тысяч гектаров из общей посевной площади региона, составляющей 4,9 млн гектаров.

До этого режим чрезвычайной ситуации был введен в Волгоградской области. Причиной этого тоже стали майские заморозки, которые могли оказать нежелательное воздействие на озимые и яровые культуры.