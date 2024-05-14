В российском регионе ввели режим ЧС из-за заморозков Власти Волгоградской области ввели режим ЧС из-за заморозков

В Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе администрации региона. Причиной стали майские заморозки, которые могли оказать нежелательное воздействие на озимые и яровые культуры.

Как отмечается, с проблемой столкнулись во многих районах области. В связи с этим режим ЧС регионального характера введен на территории 31 района и одного городского округа. Мера позволит обеспечить компенсации за понесенные потери фермерам и создать условия для предоставления более гибких условий по договорам займов, говорится в сообщении.

О том, что в регионе могут ввести режим ЧС в начале мая предупреждали в местном комитете сельского хозяйства. Специалисты тогда приступили к оценке состояния сельскохозяйственных культур, в том числе озимых, а также уже давших всходы яровых.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что в период весенних заморозков пострадать могут и садовые деревья. Особенно, отметил он, это касается яблонь. Чаплин посоветовал удалять поврежденные холодом цветки и «подкармливать» деревья.

Тем временем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова обрадовала москвичей новостями о возвращении тепла. По ее словам, в столице погода улучшится в середине мая. Аномальные холода в это время года в XXI веке были в Москве всего восемь раз, добавила синоптик.