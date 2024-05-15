Еще один российский регион ввел режим ЧС из-за заморозков Власти Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков

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Режим чрезвычайной ситуации был введен в муниципалитетах Ростовской области из-за заморозков, которые нанесли ущерб посевам на площади более 140 тысяч гектаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Он отметил, что майские заморозки привели к частичному повреждению и даже гибели сельскохозяйственных культур практически во всех районах области.

По его оценке, нарушены посевы на площади более 140 тысяч гектаров из общей посевной площади региона, составляющей 4,9 миллиона гектаров.

Я подписал распоряжение о введении режима ЧС с 18:00 15 мая в муниципальных районах Ростовской области. Это поможет сельхозпроизводителям региона получить страховые выплаты и возместить ущерб, — написал глава области.

Данные о площадях, пострадавших от заморозков, пока уточняются. Для этого муниципалитетам необходимо направить в региональный минсельхоз документы, подтверждающие размер причиненного ущерба аграриям.

Ранее в Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого также стали майские заморозки, которые могли оказать нежелательное воздействие на озимые и яровые культуры.