Жена Успенского рассказала о жестоком отношении писателя к детям

https://static.news.ru/photo/078ca09a-9f5f-11ea-9a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Элеонора Филина/vk.com

Третья жена детского писателя Эдуарда Успенского телеведущая Элеонора Филина в разговоре с журналистами рассказала о его жестоком отношении к детям. По словам женщины, когда они с Успенским сошлись, у неё уже было двое сыновей. К обоим мальчикам — Владу и Денису — прозаик относился очень плохо.

Младшего сына Филиной, по её собственному признанию, Успенский «мягко говоря, ненавидел», а старшего — «очень не любил». Телеведущая призналась, что и представить себе не могла, чтобы детский писатель мог проявлять столько агрессии к детям.

Как призналась Филина, Успенский тиранил сыновей, однако сразу она этого понять не смогла. Она отметила, что сам прозаик объяснял своё поведение тяжёлым детством и побоями со стороны отчима. Всё происходящее писатель считал нормальным. Однажды после очередного избиения одного из сыновей Филина предупредила Успенского, что скоро мальчик вырастет и сможет дать сдачи.

Тут Успенский стал красным, бесноватым, сказал: «Что?! Да если он только посмеет на меня руку поднять, я возьму первый попавшийся предмет и размозжу ему башку!» Это был один из моментов, почему я от него ушла, — цитирует Филину телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, дочь Успенского рассказала о физическом и эмоциональном насилии с его стороны по отношению к близким. Она назвала его «очень жестоким» человеком.

Татьяна Успенская написала открытое письмо, с которым обратилась к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ). В нём попросила не называть именем её отца литературную премию.