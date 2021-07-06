Дочь Владимира Меньшова обратилась к поклонникам после его смерти

Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова обратилась к поклонникам после смерти отца, режиссёра и обладателя премии «Оскар» Владимира Меньшова, в сторис личного аккаунта в соцсети Instagram. Она поблагодарила подписчиков за поддержку и призвала неравнодушных помолиться за скончавшегося родственника.

Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас вместе с нашей семьёй. В эти дни папа нуждается в молитвах. Если вы можете помолиться о р. Б. Владимире — это будет огромная помощь его душе, — написала Меньшова.

О смерти Владимира Меньшова на 82-м году жизни от коронавируса стало известно 5 июля. Кинорежиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище. Соболезнования дочери Владимира Меньшова выразили многие деятели культуры и шоу-бизнеса: телеведущие Юлия Высоцкая и Яна Чурикова, актрисы Алёна Бабенко и Мария Кожевникова, певица Наталья Подольская, шоумен Тимур Родригез.

Россиянам Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович является народным артистом РСФСР, членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых Государственная премия СССР и «Оскар».

«Оскар» Меньшов получил за ленту «Москва слезам не верит» в 1981 году в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее на уход Меньшова из жизни отреагировал актёр Александр Михайлов, сыгравший главную роль в его фильме «Любовь и голуби». Он назвал смерть Владимира Меньшова «мощнейшим ударом» и рассказал, что их дружба с режиссёром длилась 40 лет.