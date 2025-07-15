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15 июля 2025 в 18:08

Скончался автор известного мультика для взрослых «Латекс»

Режиссер-мультипликатор Андрей Соколов умер в 51 год

Андрей Соколов Андрей Соколов Фото: Социальные сети

Аниматор и режиссер Андрей Соколов, известный мультфильмами «Латекс», «Про собаку Розку» и «Белка и Стрелка. Лунные приключения» скончался на 52-м году жизни, сообщил журналист и сценарист Сергей Капков в своем Telegram-канале. Причины не раскрываются.

Сегодня умер режиссер Андрей Соколов, ученик Александра Татарского и Эдуарда Назарова, яркий представитель школы «Пилота», постановщик веселых мультфильмов, которые нравятся и взрослым, и детям. <...> Профессионалов такого класса днем с огнем не сыщешь, — написал он.

Также стало известно о смерти основателя и лидера рок-группы «Сечень» Ильи Махотина. Он умер в Екатеринбурге на 48-м году жизни. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт. Прощание с музыкантом запланировано на 18 июля. Отпевание пройдет в Церкви Вознесения Господня, а похороны состоятся на Северном кладбище.

До этого стало известно о смерти южнокорейской актрисы Со Ха (настоящее имя — Кан Е-вон). Ей был 31 год. Смерть наступила в результате продолжительной борьбы с раком. Она снялась в таких популярных дорамах, как «Ансамбль», «Цветок в тюрьме», «Кардиохирурги» и «Никто не знает».

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