Умер лидер группы «Сечень»

В Екатеринбурге на 48-м году жизни скончался Илья Махотин, основатель и лидер рок-группы «Сечень», сообщили на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». Предварительно, причиной смерти стал инфаркт.

Талантливый музыкант, поэт, актер, основатель и бессменный лидер группы Сечень. Наш друг, — говорится в некрологе.

Прощание с музыкантом запланировано на 18 июля. Отпевание пройдет в Церкви Вознесения Господня, а похороны состоятся на Северном кладбище.

Прежде чем посвятить себя музыке, Илья работал кузнецом и принял участие в документальном фильме «Кузнецы своего счастья», снятом режиссером Евгением Григорьевым. В 2000 году он основал группу «Сечень», которая стала известна благодаря уникальному сочетанию русского фольклора и рок-музыки.

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