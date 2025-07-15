Умер один из самых скандальных французских журналистов Французский телеведущий Тьерри Ардиссон умер от рака на 77-м году жизни

Французский журналист, ведущий скандальных ТВ-шоу Тьерри Ардиссон умер в возрасте 76 лет, сообщила его жена Одри Креспо Мара, ее слова передает Variety. Причиной смерти стал рак печени.

Тьерри ушел из жизни так же, как и жил: мужественным и свободным человеком, — сказала она.

Тьерри работал в крупных рекламных агентствах Франции. В конце 1970-х он открыл свою компанию и изобрел формат восьмисекундной рекламы. С 1980-х перешел на телевидение, сразу же запомнившись зрителям жесткими интервью, с одного из таких ушла актриса Мила Йовович.

Ранее сообщалось, что южнокорейская актриса Со Ха (настоящее имя — Кан Е-вон) умерла на 32-м году жизни. Отмечается, что смерть наступила в результате продолжительной борьбы с раком. Настоящую известность ей принесла роль в дораме «Старшеклассницы-детективы из Сонам» (2014).

До этого стало известно, что режиссер Юрий Мороз умер после нескольких лет борьбы с онкологией. Артист боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года. По данным журналистов, незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус.