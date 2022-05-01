Большой театр отменил балет «Нуреев» в постановке Серебренникова Большой театр отменил показ балета «Нуреев» в постановке Серебренникова

Фото News.ru

Большой театр отменил запланированные на майские праздники спектакли «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова и «Дон Паскуале» режиссёра Тимофея Кулябина. Об этом говорится в Telegram-канале театра.

Обращаем ваше внимание на изменения в афише исторической и новой сцены — 6, 7 и 8 мая вместо объявленных представлений балета «Нуреев» будут показаны представления балета «Спартак», — сообщили представители Большого театра.

Балет посвящён легендарному артисту балета Рудольфу Нурееву. В 1961 году после окончания гастролей труппы в Париже он попросил политического убежища, став одним из самых известных невозвращенцев в СССР. Премьера балета Серебренникова состоялась 17 декабря 2017 года. Спектакль получил премию «Золотая маска» в номинации «Балет/Спектакль» в 2019 году.

Хамовнический суд Москвы в марте текущего года отменил уголовное осуждение Кириллу Серебренникову в связи с тем, что он отбыл половину назначенного ему срока, выплатил штраф и покрыл ущерб, а также не допускал новых нарушений. После этого режиссёр покинул Россию, уехав в Париж. В июне 2020 года Серебренникио и другие фигуранты так называемого дела «Седьмой студии» были приговорены к условным срокам за хищения.

Также Большой театр объявил об отмене оперы «Дон Паскуале» режиссёра Тимофея Кулябина. Представления были назначены на 5,6, 7 и 8 мая. Вместо этого будет показана опера «Сивильский цирюльник». Ранее Кулябин по собственному желанию оставил должность главного режиссёра Новосибирского оперного театра.

Ранее сообщалось, что новый фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошёл в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля, он пройдёт с 17 по 28 мая, за главный приз будут бороться 18 фильмов из разных стран.