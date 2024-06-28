«Бил на глазах всего дома»: как Бузова, Сябитова и другие пережили насилие

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В четверг, 27 июня, в рамках Петербургского международного юридического форума глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что закон о семейно-бытовом насилии категорически нельзя принимать в 2024-м, объявленном Годом семьи. Не только простые граждане РФ сталкиваются с жестокостью близких: много случаев, когда об абьюзе публично говорили звезды. NEWS.ru вспомнил, кто из российских знаменитостей стал жертвой домашнего насилия.

Агата Муцениеце: «Поднимал на меня руку»

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце были одной из самых красивых пар 2010-х. Они поженились во время съемок сериала «Закрытая школа», в котором играли возлюбленных. Супругов называли одной из самых красивых пар киноиндустрии.

Однако все изменилось 10 апреля 2020 года. Тогда Агата Муцениеце вышла в прямой эфир с аккаунта своей матери. Актриса рассказала, что Павел «не просыхал на протяжении десяти дней» и жестоко вел себя по отношению к ней и детям. Как поделилась Агата, муж выкинул ее телефон из окна.

«Пандемия дается плохо. Паша довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, и я не могу его остановить. Просто знайте, что вот такой человек Павел», — в слезах рассказала Агата.

Ранее, в 2019 году, за год до случившегося, пиар-менеджер Агаты Мариам Халилова обратилась в полицию и рассказала, что Павел избил жену и запер ее в загородном доме. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов. Они хотели зафиксировать побои и принять заявление от Агаты. Однако, как писали СМИ, актриса отказалась от предложения сотрудников. Никаких официальных комментариев по поводу этой ситуации ни Муцениеце, ни Прилучный не дали.

Спустя пару лет после развода с Агатой в июне 2020-го Павел женился на актрисе Зепюр Брутян, в браке с которой у него родился третий ребенок.

Муцениеце живет с детьми в Москве. Сын Тимофей и дочь Мия общаются с отцом после развода родителей.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Валерия: «Понимала, что это бесы его крутят»

В начале 1990-х певица Алла Перфилова стала выступать под псевдонимом Валерия, который придумал ее второй муж, Александр Шульгин. Он же по совместительству был и продюсером супруги. Работая с Шульгиным, артистка получила приз зрительских симпатий на «Юрмале-92», одержала победу на «Братиславской лире» и «Утренней звезде». Ее трек «Самолеты» попал в «Песню года».

Звезда преуспела не только в карьере, но и в личной жизни: Валерия родила от Шульгина троих детей. Однако о домашнем насилии, с которым столкнулась певица, она молчала.

Как вспоминала спустя годы сама Валери и ее дети, Шульгин не раз бил их.«Я оказался для него не той породы. Он начал поднимать на меня руку, когда мне было семь месяцев. Я априори не мог сделать ему ничего плохого. В годик меня уже отсылали к бабушке, от него подальше», — рассказывал Артемий Шульгин в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Валерия тогда считала, что ситуация изменится после венчания с Шульгиным. Она вспоминала день, когда они отправились в церковь.

«Я понимала, что это бесы его крутят, а он ничего сделать не может. Когда ехали на венчание, он выхватил у меня молитвослов и выбросил в окно. Но нас это не остановило. Мы вошли в церковь под его нецензурную брань и обвенчались. А когда мы вышли, все началось по новой, опять нецензурщина. И я поняла, что не работает. Потом говорила с духовниками, они отвечали, что это же не панацея, а сознательное желание обеих сторон, два человека должны искать Бога в своем браке», — говорила она.

Десять лет брака Валерии с продюсером закончились разводом. Она также перестала работать с Александром как с продюсером.

Впоследствии Валерия встретила Иосифа Пригожина, который стал ее вторым мужем.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Александр Шульгин и Валерия

Роза Сябитова: «Он бил меня на глазах всего дома»

В 2008 году на программу «Давай поженимся!» Первого Канада пришел Юрий Андреев. Он был разведен, работал инструктором по фитнесу. На тот момент ведущей ток-шоу, свахе Розе Сябитовой было 46 лет, а Юрию — 36. Пара поженилась спустя три месяца после знакомства. Таким образом, звезда нарушила свое главное правило успешных отношений — выждать хотя бы год перед свадьбой.

Как оказалось, Юрий был патологическим ревнивцем. Он заставил Розу уволить всех мужчин, работавших в ее брачном агентстве. Несмотря на то, что телеведущая выполняла требования мужа, он часто поднимал на нее руку.

«Он бил меня на глазах всего дома. Люди проходили мимо. Если до этого он бил меня в квартире, и просто загнал в угол, где кулаками особо не помашешь, то на улице было полное раздолье. Признаться честно, даже на этот раз я не собиралась выносить сор из избы. Голова была занята совсем другим, ведь на следующий день съемки программы на Первом канале, которые по контракту пропустить невозможно — там столько людей завязано!» — рассказывала телеведущая.

Вскоре супруги развелись. Роза даже пришла на шоу «Пусть говорят» на Первом канале и рассказала о домашнем насилии.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Роза Сябитова

Юлия Паршута: «Он пытался сбросить меня с 14-го этажа»

Юлия Паршута получила всероссийскую известность во время выхода юмористического скетч-сериала «Даешь молодежь». Как позже говорила звезда, в тот период она встречалась с мужчиной, который ее чуть не убил.

«Он пытался меня душить, он пытался сбросить меня с 14-го этажа, ломать мне ноги. Самое страшное было даже не это. Самое страшное — я понимала, что он меня везде найдет», — рассказала артистка.

Юлия долго не решалась уйти от мужчины. Она приняла решение после того, как избранник ударил ее в живот сразу после операции на аппендицит. Когда Паршута заявила о расставании, ее молодой человек сообщил ей, что болен раком.

Актриса оставалась с ним, пока знакомый врач не объяснил ей, что диагноз — фейк. Даже после этого Паршута никак не могла уйти от абьюзера — он еще долго преследовать актрису. Сегодня Юлия активно выступает за борьбу с домашним насилием.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлия Паршута

Ольга Бузова: «Не надо бояться уйти»

Несколько лет назад Ольга Бузова открыто заявила, что сталкивалась с домашним насилием. Однако конкретных имен она не называла.

«Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти», — поделилась Ольга.

Поклонники высказывали предположения, что абьюзером был ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов. Пара расписалась в 2012-м. Спустя четыре года отношения Ольги и Дмитрия испортились, и в конце 2016-го пара развелась. Бузова долго переживала разрыв и не могла вновь поверить мужчинам. В отличие от бывшей жены Дмитрий вскоре снова женился на модели Анастасии Костенко.

Марина Федункив: «Сотрясение было, перелом ноги был»

В 2020 году Марина пришла на шоу «Алена, блин!» и рассказала о домашнем насилии. По словам Федункив, ее бил бывший молодой человек. Она терпела такое отношение 13 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марина Федункив

«Просто 13 лет выбросить в никуда, просто жить с человеком, наркоманом. Он бил меня. Я не ушла от него, он попросил прощения, сказал, что был чуть ли не в агонии. Я попыталась понять. Это повторялось периодически. Сотрясение было, перелом ноги был. То с фингалом под глазом прихожу на площадку и говорю, что в баню ходили, ударилась. Мне проще было сказать, что я напилась и ударилась, чем сказать, что меня лупит мужик», — поделилась звезда.

Сейчас Федункив замужем за итальянцем Стефано Маджи, который младше нее на 10 лет.

Екатерина Архарова: «Это боль, которую я никому не пожелаю»

Актриса Екатерина Архарова была замужем за коллегой Маратом Башаровым в 2014-2015 годах. Их брак продлился несколько месяцев. О причинах развода артистов узнала вся страна. В ток-шоу «Пусть говорят» сообщили о жестоким избиении Екатерины. Врачи диагностировали гидроцефалию, сотрясение, закрытый перелом носа, а также синдром «частичного пустого турецкого седла», который развивается из-за выпячивания оболочек головного мозга. Медики сказали, что Архарова чудом осталась жива.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Екатерина Архарова и Марат Башаров

«Это боль, которую я никому не пожелаю. Насколько у тебя все взрывается, насколько все болит. Мало того, этот человек даже не позвонил, чтобы сказать „прости“, — поделилась актриса.

Сейчас Екатерина замужем за бизнесменом Артемом Илясовым и воспитывает от него ребенка. После скандального развода с Архаровой Башаров женился на Елизавете Шевырковой, которая родила ему сына Марселя. Женщина и ее близкие спустя время обвинили актера в насилии. Третья супруга Марата попала в больницу с переломом носа. По словам Елизаветы, их брак распался из-за того, что Башаров отказывался лечиться от алкогольной зависимости, а Марсель был свидетелем агрессии отца.

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