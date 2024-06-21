Таскал за волосы и бил о стену: стриптизер четыре часа мучил жену в Абакане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

26-летняя модель из Абакана Тарина Чебодаева обвинила мужа — стриптизера Дмитрия Кискидосова — в том, что он ее жестоко избил на почве ревности в мае 2024 года. По словам потерпевшей, издевательства продолжались четыре часа, после чего мужчина стал извиняться и попросил жену не обращаться в полицию. Тем не менее женщина написала заявление и отправилась в больницу, где у нее диагностировали перелом скулы и сотрясение мозга. Полиция проводит проверку по статье «Угроза убийством». О том, почему Кискидосов напал на жену и что известно об отношениях молодых людей, — в материале NEWS.ru.

Таскал супругу за волосы и бил головой о стену

Вечером 17 мая Чебодаева, вице-мисс Сибирского федерального университета, вернулась домой с мероприятия, где показывала коллекцию этнических украшений. Женщина написала в соцсетях, что с четырех до восьми часов утра следующего дня Кискидосов наносил ей «телесные повреждения в области головы, шеи и живота», таскал за волосы, бил затылком о стену, а также угрожал ножом. Она рассказала, что «валялась на полу своей кухни».

До конфликта супруги посетили один из абаканских клубов. Чебодаева отправилась в заведение вместе с друзьями после модного показа. Затем Кискидосов приехал в клуб, чтобы отвезти ее домой. Между супругами произошла ссора — Дмитрия не устроило, что в компании присутствовали мужчины. Чебодаева поехала домой на такси, а муж продолжил отдыхать. Он вернулся из клуба под утро, разбудил жену и сразу начал ее бить.

«Меня спасло только то, что он устал. Он перестал меня избивать, стал извиняться и плакать. Предложил компенсацию, чтобы я не подавала заявление в полицию. Как только он ушел, я набрала отцу, мы поехали в больницу», — вспоминала потерпевшая события того дня. Она высказала мнение, что в момент нападения Кискидосов был пьян.

Чебодаеву поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы имени Г. Я. Ремишевской. Врачи диагностировали у нее оскольчатый перелом скуловой кости и глазницы со смещением, сотрясение головного мозга, а также заподозрили смещение шейных позвонков.

«Синяки еще полностью не сошли, головокружение держится постоянно, высокий пульс и низкое давление. Стало проблемой помыть волосы, так как вся поверхность головы в гематомах. Подняться на этаж тоже теперь нелегко — кружится голова, теряется координация», — писала потерпевшая спустя месяц после избиения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В апреле Чебодаева подала на развод

В апреле 2024 года Чебодаева подала на развод. Супругам предстоял раздел имущества, поэтому процесс затянулся. По состоянию на 18 июня вопрос оставался нерешенным. Женщина объяснила это тем, что на судебные заседания ходит одна. По ее словам, Дмитрий на них не появляется, а звонки игнорирует.

«В феврале 2020 года [муж] пытался устроиться во ФСИН и не прошел [проверку у] психолога. Тогда я не придала этому значения, но в настоящее время пазл начал складываться», — рассказала женщина.

Отношения Чебодаевой и Кискидосова продлились пять лет. По словам потерпевшей, «намеки на рукоприкладство» со стороны партнера были давно. Она подчеркнула, что во время конфликтов он мог толкнуть, схватить за волосы или сжать руки до синяков. Женщина добавила, что в первый год их отношений — в 2019-м — Кискидосов изменил ей с невестой друга.

Чебодаева рассказала, что ей не хватало смелости расстаться с мужем-абьюзером. По словам потерпевшей, после конфликтов он извинялся, заваливал ее деньгами и подарками, но также мог выставить ее во всем виноватой. Незадолго до подачи заявления на развод Чебодаева посетила психолога, занятия с которым помогли ей решиться на разрыв отношений с супругом.

По словам женщины, поводом для расправы стали вопросы мужа о том, с кем она «могла вести половую жизнь», приближавшийся развод и раздел имущества.

Фото: vk.com/haroo_moon Тарина Чебодаева

Запуталась, сколько заявлений написала в полицию

Чебодаева так часто обращалась в полицию, что «уже запуталась, сколько раз это было». В итоге заявление приняли, но перед этим ей пришлось пообщаться с тремя разными сотрудниками МВД. С нее сняли побои и «сказали ждать».

По данным aif.ru, полиция организовала проверку по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». По ней Кискидосову может грозить до двух лет колонии.

По словам потерпевшей, ее супруг будет давать показания следователям в Новосибирске. Когда она находилась в травмпункте, Кискидосов собрал вещи и уехал в этот город на заработки. Он работал поваром вахтовым методом. Чебодаева рассказала, что после одной из таких поездок мужчина впервые сильно ее избил.

«В сентябре прошлого года он вернулся с вахты и сильно избил меня. Поводы всегда одни и те же — он ревновал меня ко всем, даже к подружкам. Тогда меня спасать приехали мой папа и друг, они утихомирили пьяного мужа», — отмечала Тарина в беседе с «КП-Новосибирск».

Потерпевшая высказала мнение, что наказание для ее супруга не будет жестким, потому что «законы у нас [в России] в подобных случаях слишком мягкие». Она пожелала всем женщинам, которые оказались в подобной ситуации, сразу уходить от мужей.

«Его били, а он мочился в штаны»

Кискидосов был чемпионом Сибири по танцам на пилоне. В марте этого года он участвовал в соревнованиях Сибирского федерального округа по пилонному спорту и занял первое место.

В последнее время мужчина работал в танцевально-акробатической студии «Продвижение», преподавал детям в возрасте от пяти лет и девушкам. В своем профиле в Telegram Кискидосов называет себя тренером по воздушной гимнастике. Сейчас все упоминания о нем в соцсетях «Продвижения» удалены.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После публикаций супруги Кискидосов несколько недель не заходил в Telegram. Он написал в своем профиле короткую фразу: «Обманут…». Мужчина удалил свою страницу в соцсети «ВКонтакте» несколько лет назад. Однако все еще можно найти множество архивных фотографий, где он позирует с оголенным торсом и в поварской форме.

Чебодаева подчеркнула, что у супруга было трудное детство — его били отец, мать и бабушка. Первый в возрасте 30 лет покончил с собой. По словам женщины, Кискидосов говорил про отца: «Жаль, не я его убил».

«Его „любимое“ воспоминание: когда его били, он мог обмочиться от боли. Родитель от злости бил еще сильнее за то, что тот испачкал штаны», — рассказывала Тарина.

Брак с Чебодаевой для Кискидосова не первый. Он женился в 2017 году, но отношения продлились всего несколько месяцев. У мужчины и и Тарины есть общая несовершеннолетняя дочь. По словам женщины, супруг хорошо относился к ребенку, что ее «всегда подкупало».

«После беседы с психологом мое мнение поменялось. Меня предупредили, что, когда моя доча Сашуля войдет в переходный возраст, он будет издеваться над ней, возможно, больше, чем надо мной», — высказала мнение потерпевшая.

Чебодаева может остаться без жилья

Чебодаева пожаловалась на то, что после развода может остаться с дочерью без жилья. Она высказала мнение, что Кискидосов не хочет отдавать ей часть квартиры, хотя она была приобретена в браке. Женщина подчеркнула, что супругам удалось накопить средства на ее покупку в том числе благодаря тому, что какое-то время семья жила у родителей Тарины. Женщина надеется получить часть общего с мужем имущества по итогам судебного процесса.

«Жить там не будем, да и никто нам не даст. Дима еще в браке говорил: „Это мое, я заработал, у тебя тут ничего нет“. Переспорить я его, конечно, не могла, и, как „настоящий мужчина“, он, по сути, оставил нас без жилья», — высказала мнение Чебодаева.

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