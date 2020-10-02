Библия и «1984» попали в список самых критикуемых книг в США

https://static.news.ru/photo/dfd5d016-04a9-11eb-8610-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Global Look Press

Книга «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла и Библия оказались одними из самых «неподабающих» книг в США.

Ассоциация американских библиотек опубликовала список 100 книг, которые чаще всего критиковали и запрещали в библиотеках страны в период с 2010 по 2019 год. На рейтинг обратило внимание издание «Горький».

В списке также оказались «О, дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера, «Лолита» Владимира Набокова и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

Кроме того, в перечне можно найти «Пятьдесят оттенков серого» Э.Л. Джеймс и «Заводной апельсин» Энтони Берджесса. Лидером рейтинга стал роман Шермана Алекси «Абсолютно правдивый дневник индейца на полставки», рассказывающий о подростке из индейской резервации, который пытается социализироваться в «белом» американском колледже.

Как писал NEWS.ru, роман «Убить пересмешника» американской писательницы Харпер Ли оказался книгой, которую чаще всего фотографируют для Instagram. В соцсети удалось найти 175 564 публикации, на которых запечатлена обложка или разворот произведения.