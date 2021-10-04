Беременная Лоуренс вышла на акцию в поддержку прав женщин на аборт

Беременная американская актриса кино и телевидения Дженнифер Лоуренс вышла с плакатом в руках на акцию, проходившую накануне в Вашингтоне, в поддержку прав женщин на аборт. Фото опубликовала в своём Instagram стендап-комедиантка, сценаристка и актриса Эми Шумер, которая также участвовала в акции.

Женщины не могут быть свободными, если они не контролируют своё тело, — сказано на плакате Лоуренс.

Напомним, что в Техасе — втором по численности населения штате США — в начале сентября этого года вступил в силу один из самых строгих законов об абортах — «Акт о сердцебиении» (The Heartbeat Law). Он запрещает прерывать беременность после того, как у плода обнаружили сердцебиение, что происходит примерно на шестой неделе. На этом сроке многие женщины даже не знают о своём положении.

Многие врачи и активисты пытались заблокировать закон через суд, однако авторы составили его так, что сделать это было практически невозможно. Один из многих маршей, проводимых по всей стране в поддержку возможности обращения к услуге аборта, прошёл в минувшие выходные. В нём и приняла участие Лоуренс.

В марше в Лос-Анджелесе приняли участие многие знаменитости, в том числе актрисы Розанна (Rosanna) и Патрисия Аркетт (Patricia Arquette), Алисса Милано (Alyssa Milano), Дебби Аллен (Debbie Allen), Кристин Лати (Christine Lahti), Рэйвен-Симон (Raven-Symone) и другие.

Ранее политолог из Вашингтона Рустем Сафронов рассказал, что раскол по вопросу о праве на аборты проходит по условным линиям «Север — Юг» и «города — сельская местность». По его словам, Америка в этой ситуации «раскололась» примерно поровну: либералы выступают за право на аборт, консерваторы — против.