Штат, где разбиваются сердца: Техас отказал женщинам в праве на аборт

Верховный Суд США в четверг поставил если не точку, то «точку с запятой» в яростном споре между сторонниками идеологии pro-choice (выступающими за право женщины самой решать, сохранять ей беременность или прерывать) и приверженцами идеологии pro-life (доказывающими, что аборт даже на раннем сроке беременности является убийством ребёнка).

Федеральные судьи поддержали решение суда Техаса, который ранее на этой неделе запретил операции по прерыванию беременности на территории штата. Суд тем самым «затвердил» майский указ губернатора штата Грега Абботта. Указ, получивший неофициальное название «Закон бьющегося сердца» (The Heartbeat Act), запрещает производить аборты, если при ультразвуковом исследовании будет зафиксировано биение сердца плода.

За нарушение этого закона врачи, произведшие аборт, и даже родственники женщины могут быть оштрафованы на 10 тысяч долларов. Причём подать против них иск имеет право любой человек, даже не имеющий никакого отношения к конкретной женщине.

Возмущение у техасских женщин (и им сочувствующим по всей стране) вызывает то, что это настолько ранний срок беременности, что у будущей матери часто просто нет времени принять критически важное решение — сохранять ребёнка или нет.

О том, насколько важным является для американской общественности вопрос о праве женщин на аборты, говорит тот факт, что судьи Верховного суда собрались немедленно после объявления решения суда в Техасе, когда в Вашингтоне уже была поздняя ночь (рано утром по московскому времени).

Решение принято Верховным судом США с минимальным перевесом консервативной части этого органа, 5:4. И это само по себе также показывает, насколько американское общество расколото в том числе по этому вопросу, в дополнение к расовым, религиозным, гендерным и прочим «яблокам раздора».

В постановлении ВС специально подчёркивается, что решение суда Техаса не противоречит Конституции США. Но в документе сделана оговорка, что постановление федерального суда может быть в дальнейшем оспорено в должном порядке — то есть в четверг в споре между pro-life и pro-choice точка ещё не поставлена. И вряд ли, учитывая систему американского правосудия, она может быть поставлена когда бы то ни было. Скорее это будет напоминать длительное перетягивание каната в пользу то одной, то другой стороны — в зависимости от того, какие настроения будут доминировать в США в конкретный период.

На сегодня эти настроения таковы, что раскол по вопросу о праве на аборты проходит по условным линиям «Север — Юг» и «города — сельская местность», рассказал NEWS.ru политолог из Вашингтона Рустем Сафронов.

Zuma\TASS

Америка по этому вопросу расколота примерно поровну, и запевалами запрета на аборты выступают те же самые слои общества, которые поддерживают свободное ношение оружия, запрет на преподавание теории Дарвина и тому подобную «скрепную» идеологию. В географическом смысле это преимущественно южане, в социальном — те, кого в США называют red necks, ультраконсервативные сторонники «возвращения к корням нации». Рустем Сафронов политический обозреватель, США политический обозреватель, США

Для либеральной части общества, которое с начала XXI века набирает силу в США и экстремистской формой которого стала так называемая cancel culture (нигилистическое отношение к истории и традициям своей страны), твердое нет, сказанное в Техасе (и поддержанное в Вашингтоне) по одному из принципиальнейших вопросов, означает серьёзное поражение. Зато консерваторы откупоривают шампанское.

Консерваторы ощущают, что их полувековое стратегическое отступление завершилось и их протесты, нападения на абортарии и прочие акции не прошли даром. У них забрезжила надежда, что вслед за поражением на «абортном фронте» маятник может пойти в обратную сторону и по всем другим вопросам, где традиционалисты сдавали одну позицию за другой все последние десятилетия, — говорит политолог.

Президент Джо Байден, несмотря на поздний час, немедленно отреагировал на противостояние в Техасе, заявив, что использует свои полномочия для того, чтобы решения судов в Остине и Вашингтоне были пересмотрены и женщины во втором по размеру и населению штате получили обратно своё конституционное право распоряжаться собственным телом. По словам Байдена, это «экстремистское» решение лишает техасских женщин права на равный доступ к услугам здравоохранения.

Но просто отменить решения судов президент США не имеет права. Максимум, что он может, это убедить конгресс принять закон, который обяжет суды рассмотреть противоречивый вопрос повторно. Но, во-первых, это займет неопределённо долгое время, а во-вторых, рассмотреть повторно не означает рассмотреть с иным результатом.

Противники абортов должны быть благодарны Дональду Трампу, который в период своего президентства изменил «демографический состав» Верховного суда таким образом, что в нём стали преобладать консерваторы. Чтобы отыграть обратно, Белому дому придётся ждать, пока кто-то из либерально мыслящих судей не уйдет в мир иной. Учитывая возраст Байдена, кто кого переживет, далеко не предрешено, — указывает Сафронов.

Та самая либерально настроенная часть высшего судебного органа США, хотя и проиграв голосование в четверг, всё-таки не ощущает себя обескураженной — именно потому, что проиграли они всего один голос.

Zuma\TASS

Большинство судей спрятали головы в песок, решив не оспаривать откровенно антиконституционное решение, лишившее женщин их конституционного права без тщательного юридического разбирательства, — прокомментировала постановление ВС США его член Соня Сотомайер.

Право на аборты впервые за всю историю США было признано в ходе тяжбы в Верховном суде в 1973 году, известной как Jane Roe vs Henry Wade (Роу против Уэйда). Решение суда аннулировало законы штатов о запрете абортов, существовавшие практически повсеместно. По иронии судьбы, дело 48-летней давности также было инициировано жительницей Техаса, желавшей прервать беременность. Суд разрешил прерывать беременность на сроках меньших чем 23 недели. Тогда решение Верховного суда состоялось с гораздо более убедительным перевесом, чем сегодняшнее противоположное решение, 7:2.

В официальном заявлении Белого дома от 2 сентября говорится, что президент Байден намерен убедить конгресс придать решению Roe vs Wade силу федерального закона, чтобы судебный прецедент более не мог быть подвергнут пересмотру никем и никогда. Демократы в конгрессе готовы закатать рукава для написания такого закона уже сегодня, подтвердила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая назвала сегодняшние судебные решения «катастрофой для женщин». А мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, призвал к «общенациональной мобилизации» под флагом pro-choice.