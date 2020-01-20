https://static.news.ru/photo/62a67b86-3b28-11ea-84c8-fa163e074e61_660.jpg Марат Башаров Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Актёр Марат Башаров прокомментировал срыв гастролей по восьми городам Украины. Первый спектакль должен был быть показан в Запорожье.

Мы должны были ехать со спектаклем «Идея Фикс», где мы втроём играем: Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко, — объяснил Башаров в интервью РЕН ТВ.

По его словам, об отмене спектакле он узнал от продюсера спектакля Андрея Бутина. Бутин, а также Колесников и Удовиченко прилетели в Запорожье из Варшавы, однако на территорию Украины их не пустили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре российских актёра не прошли паспортный контроль в аэропорту Запорожья. Один из актёров оказался в базе данных лиц, которые посещали Крым после вхождения полуострова в состав РФ. Пограничники отказали ему во въезде и проинформировали о запрете на посещение Украины, поставив соответствующую отметку в паспорте. Погранслужба не раскрыла личности актёров, которым отказали во въезде.