Бабушка Урганта сделает прививку от коронавируса, если попросит Путин

https://static.news.ru/photo/a7a0135c-0ba5-11eb-9fba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Ургант, знаменитая советская актриса и бабушка телеведущего Ивана Урганта, призналась, что боится негативных последствий вакцинации от коронавируса, однако сделает прививку, если об этом её попросит президент РФ Владимир Путин.

Женщине сейчас 91 год. Она осознаёт, что находится в группе риска, поэтому старается не выходить из дома и принимает только близких и помощников по хозяйству. Сделать прививку ей пока не предлагали, но и сама она не торопится сделать укол.

Если предложат, даже не знаю, как быть. Вычитала, что Миша Боярский упал в обморок, когда ему сделали этот укол. Я не выхожу из дома совсем, поэтому надеюсь, что меня эта беда не коснётся. С другой стороны, если президент мне скажет, то могу и сделать, — цитирует артистку «Собеседник».

Она добавила, что её помощники используют все необходимые средства защиты, но сын Андрей Ургант и внук Иван маски не носят, так как более легко относятся к происходящему.

Нина Ургант заявила, что очень уважает Путина за то, сколько он тратит усилий, чтобы искоренить коронавирус. Сначала, призналась женщина, она приняла новость о COVID-19 за шутку, но затем осознала серьёзность ситуации. Сегодня страшнее вируса, по её мнению, только конфликт в Нагорном Карабахе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавируса. По словам главы государства, члены правительства совсем не отстают от лидеров фракций. У них не поднималась температура, никаких последствий прививки не было.

Как писал NEWS.ru, медики выявили за сутки в России 13 634 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Наибольшее число случаев коронавируса зарегистрировали в Москве — 4501. За столицей по суточному приросту числа инфицированных следуют Санкт-Петербург — 528, Подмосковье — 419. У 3587 (26,3%) человек нет клинических проявлений. Число новых случаев коронавируса выше весеннего пика третий день подряд. Всего в России зарегистрировано 1 298 718 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.