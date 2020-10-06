Путин заявил, что Голикова и Попова сделали прививки от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1f5d739e-07eb-11eb-9b37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин сообщил, что вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавируса.

Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

Я хочу поприветствовать Владимира Вольфовича, он сказал, что он сделал прививку. Хочу вас проинформировать, правда, может, и не стоило об этом говорить, но, тем не менее, и главный санитарный врач Попова, и Голикова Татьяна Алексеевна, которая курирует эту сферу, они тоже сделали прививки, — отметил Путин, слова которого приводит «Интерфакс».

По словам президента, члены правительства совсем не отстают от лидеров фракций. У них не поднималась температура, никаких последствий прививки не было, заверил российский лидер.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи. Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире после США, Индии и Бразилии.

Ранее NEWS.ru писал, что почти всё руководство Министерства обороны сделало прививки от коронавируса.