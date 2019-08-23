https://static.news.ru/photo/342ed692-c66e-11e9-b15a-fa163e074e61_660.jpg Александра Назарова Фото: Театр им. М.Н. Ермоловой/ermolova.ru

Актриса Александра Назарова была похоронена на Троекуровском кладбище

Перед этим в театре имени Ермоловой, где работала народная артистка, прошла гражданская панихида. Почтить память Назаровой пришли актёры Эммануил Виторган, Сергей Никоненко, актриса Ольга Прокофьева и многие другие, передаёт ТАСС .

Назарова снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Она сыграла роль учительницы в «Мелочах жизни», Розу Марковну в «Воровке» и «Воровка-2. Счастье напрокат». Наибольшую популярность принесла роль Надежды Михайловны, бабушки Вики Прутковской в юмористическом сериале «Моя прекрасная няня».

Как писал News.ru, причиной смерти советской и российской актрисы Александры Назаровой стали проблемы с лёгкими.