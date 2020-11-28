Актёр Евгений Миронов помог Заворотнюк в начале карьеры

https://static.news.ru/photo/2904d502-327c-11eb-93fd-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Карьере актрисы Анастасии Заворотнюк дал толчок её коллега Евгений Миронов. Он же познакомил её с будущим мужем.

До того как Заворотнюк вышла 12 лет назад замуж за фигуриста Петра Чернышёва, несколько раз состояла в серьёзных отношениях. Ей приписывали роман и с художественным руководителем Государственного театра наций Евгением Мироновым, хотя поводов оба не давали, сообщает издание «Актуальные новости».

Отмечается, что знакомство артистов состоялось в школе-студии МХАТ. Позже Заворотнюк не раз озвучивала ему слова благодарности за помощь в развитии карьеры. В какой-то степени актёр даже способствовал браку артистки. Во время празднования дня рождения Миронова в «Табакерке» актриса завела знакомство с Олафом Шварцкопфом, впоследствии пара сыграла свадьбу.

Ранее в Сети появилась информация, что Заворотнюк примет участие в шоу Андрея Малахова. Её дочь Анна опровергла эту информацию. Она призвала фанатов артистки «не верить этим газетёнкам». Журналисты связались с актёром Сергеем Жигуновым, который якобы должен был принять участие в шоу Малахова. Артиста рассмешил вопрос о «секретном интервью».

Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике летом 2019 года. Позже появилась информация, что она борется с онкологическим заболеванием. С тех пор журналисты не сумели заснять, как выглядит артистка.

Модель Анна Калашникова сообщила, что «прекрасная няня» планирует вернуться к актёрской деятельности. Она регулярно гуляет во дворе своего загородного дома и настроена позитивно. Калашникова подчеркнула, что Заворотнюк сильно изменилась внешне, писал NEWS.ru.