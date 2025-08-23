Известная актриса призналась, что улетела из России вместе с сыном Актриса Мария Миронова заявила, что улетела с сыном в Италию на отдых

Актриса Мария Миронова вместе с младшим пятилетним сыном Федором находится в Италии. Артистка сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее ребенок серьезно увлекся теннисом и даже во время отпуска просит мать водить его на тренировки. Миронова отметила, что ей бывает непросто каждый раз уводить сына с теннисного корта из-за его любви к спорту.

Знаменитость воспитывает мальчика от коллеги по сцене Андрея Сороки, который младше ее на 19 лет. В своих интервью Миронова неоднократно подчеркивала, что разница в возрасте не имеет значения, когда людям комфортно вместе.

