23 августа 2025 в 11:56

Известная актриса призналась, что улетела из России вместе с сыном

Актриса Мария Миронова заявила, что улетела с сыном в Италию на отдых

Мария Миронова Мария Миронова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Мария Миронова вместе с младшим пятилетним сыном Федором находится в Италии. Артистка сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее ребенок серьезно увлекся теннисом и даже во время отпуска просит мать водить его на тренировки. Миронова отметила, что ей бывает непросто каждый раз уводить сына с теннисного корта из-за его любви к спорту.

Знаменитость воспитывает мальчика от коллеги по сцене Андрея Сороки, который младше ее на 19 лет. В своих интервью Миронова неоднократно подчеркивала, что разница в возрасте не имеет значения, когда людям комфортно вместе.

Ранее актриса Анна Цуканова-Котт объявила о своем втором браке. Она вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля. Актриса поделилась деталями торжества, отметив, что церемония прошла в узком кругу, без громкой публики и пафоса. Среди прочего, артистка рассказала, как выбирала свадебное платье. Она зашла в первый же салон, который попался на пути, и примерила несколько вариантов.

До этого актриса Агата Муцениеце показала кадры из тренажерного зала. На них она выполняла упражнения в период беременности. На лице у нее заметен синяк под глазом. Комментаторы высказали разные предположения: одни считают, что повреждение могло возникнуть во время процедуры массажа, другие задались вопросом, не связано ли это с насилием в личной жизни.

