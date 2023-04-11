Ахеджакову просят обвинить в госизмене: кто мог «завербовать» актрису Генпрокуратуру призвали проверить Лию Ахеджакову по трем уголовным статьям, в том числе о госизмене, и лишить всех госнаград

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Лия Ахеджакова

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой провести проверку и возбудить в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой три уголовных дела, в том числе по статье о государственной измене. Он призвал включить актрису в реестр иноагентов после того, как та выступила против проведения Россией спецоперации на Украине, а также лишить ее «всех наград и почетных званий». В чем еще подозревают Ахеджакову и как сама актриса реагирует на эти обвинения — в материале NEWS.ru.

По каким статьям могут возбудить уголовные дела против Ахеджаковой

В обращении к Игорю Краснову Бородин попросил провести проверку в отношении Ахеджаковой по трем статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 275 («Государственная измена»), 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Кроме того, в письме говорится об опубликованных в Сети интервью Ахеджаковой, где актриса «сообщала, что поддерживала украинскую армию финансово».

При этом сама артистка ранее не раз опровергала подобные утверждения, называя те публикации фейками.

Почему Ахеджакову хотят привлечь "за госизмену"

В беседе с NEWS.ru Бородин выразил мнение, что публичные заявления народной артистки России Лии Ахеджаковой подпадают под действие статей «Государственная измена», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По его словам, актриса давала интервью «одному украинскому журналисту, где пожелала Украине победы над Россией».

«Человек — народный артист России. Это как звание Герой России. Есть информация в СМИ, что она финансировала Украину. Это и есть госизмена, я считаю. Нужно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела, проводить полноценную проверку», — заявил Бородин.

Кто мог «завербовать» Ахеджакову

Бородин предположил, что Ахеджакова могла быть завербована украинскими спецслужбами. Антикоррупционер не исключил, что актриса является «агентом влияния».

«У нас, на мой взгляд, все признаки есть, что здесь есть иностранное влияние, финансирование. Может быть, она вообще агент влияния? Может, она завербована спецслужбами Украины? Может, Ахеджакова получает западные деньги? Мы просим проверить. Все ее высказывания противоречат ее деятельности, она же народная артистка России, а не Украины», — сказал Бородин.

Фото: t.me/vnborodinpolitik Виталий Бородин

Что ответила Ахеджакова на подозрение в госизмене

Ахеджакова рассказала NEWS.ru, что знает об обращении с просьбой возбудить в отношении нее три уголовных дела. Актриса добавила, что ее адвокат Александр Маев «попросил не раздувать» эту тему.

«Я уже знаю про это. Еще не переговорила с адвокатом, он попросил меня не раздувать это дело», — заявила Ахеджакова в беседе с NEWS.ru.

Есть ли повод возбуждать дело о госизмене против Ахеджаковой?

Правозащитница, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева рассказала NEWS.ru, что «не нашла ни одного высказывания, которое могло бы подходить под любую [вменяемую ей] статью, в том числе о дискредитации Вооруженных сил РФ». Она считает, что «абсолютно недостойно, не по-мужски и не по-человечески продолжать травлю актрисы в условиях, когда она уволилась из театра „Современник“ и осталась без работы».

По мнению Меркачевой, ситуация вокруг Ахеджаковой «способствует нагнетанию ситуации внутри общества». Правозащитница выразила надежду, что обращение Бородина не будет принято к рассмотрению.

«Мне кажется, это все способствует нагнетанию ситуации внутри общества, потому что многие любят Лию Ахеджакову. Я надеюсь, что обращение не будет принято к рассмотрению. При возбуждении дела по статье госизмена должны быть серьезные основания, но это безумие. Актрису за госизмену? За что?», — подчеркнула Меркачева.