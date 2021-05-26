«А кого вытаскивать?»: Лоза осудил Серябкину за отправку мэтров «на покой»

https://static.news.ru/photo/c5ce30ec-f93b-11ea-88ba-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Юрий Лоза/facebook.com

Певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru осудил экс-участницу группы SEREBRO Ольгу Серябкину за её высказывание о мэтрах эстрады. Певица считает, что Валерия Леонтьева, Олега Газманова и Николая Расторгуева уже пора отправить «на покой» из-за возраста. Композитор мнение 36-летней звезды не разделяет.

Селин Дион пора гнать с эстрады, Мадонна запелась, что дальше? Элтон Джон ещё что-то пищит, Стинг — старик, всех гнать! А кого вытаскивать? А вот, молодняк, кто ещё не «допукался» в микрофон. Даня Милохин (российский тиктокер. — NEWS.ru.) ещё не все рожи скорчил — их вперёд толкать надо, а Стинга и Мадонну гнать в шею. Ребята, я удивляюсь вам, — сыронизировал Лоза.

67-летний поэт-песенник считает, что не стоит прислушиваться к «людям-регуляторам». По его словам, не всегда понятно, в какой момент они говорят от себя, а в какой транслируют чужие мысли. Что касается Серябкиной, певец не уверен, что она и сама придерживается высказанного мнения.

Серябкина всю жизнь транслирует чьи-то мысли, посмотрите её высказывания на YouTube. Вы точно увидите там слова Фила Коллинза, Стинга, Петра Мамонова, Розенбаума. Моих найдёте штук сто. А теперь поищите умную мысль от Серябкиной. Ну просто поищите, ради интереса, найдёте ли что-нибудь вообще? — заметил артист.

Лоза убеждён, что «старая гвардия», в отличие от молодых, продолжает говорить много полезных мыслей. По его словам, их можно разбирать на цитаты и даже «ставить в рамки».

А молодняк что сказал? По нулям. Поэтому когда говорят, что стариков надо убрать, а оставить молодых, мы должны понимать, что в таком случае население Земли останется без единой умной мысли, — заключил певец.

Серябкина ранее заявила, что некоторым её коллегам пора «уйти на покой» и пустить в шоу-бизнес молодых исполнителей. Певица считает, что и ей ещё есть что сказать своим поклонникам. По её словам, она не до конца раскрыла свой потенциал в качестве сольной артистки.