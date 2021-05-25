Серябкина отправила Леонтьева, Газманова и Расторгуева «на покой»

https://static.news.ru/photo/b2f151b2-bdc5-11eb-98a9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Ольга Серябкина уверена, что некоторым её коллегам пора «уйти на покой» и пустить в шоу-бизнес молодых исполнителей. И хотя она списала со счетов многих исполнителей, она отметила, что считает их «прекрасными певцами», пишет Starhit со ссылкой на YouTube-шоу «Ночной контакт».

Я, к примеру, считаю, что Леониду Леонтьеву пора уходить. Он не Леонид? Это не имеет значения. Он прекрасный певец, но возраст все-таки... Газманову тоже пора, и Расторгуев, — сказала Серябкина, перепутав имя Леонтьева (он — Валерий).

Певица также рассказала, что после того, как покинула группу SEREBRO около двух лет назад, выпустила уже один альбом и несколько клипов. Сейчас она готовит «максимально мощный» второй альбом.

Серябкина считает, что ей ещё тоже есть что сказать своим поклонникам, и она не до конца раскрыла свой потенциал в качестве сольной артистки. Правда, пока в её карьере затишье. Но зато в личной жизни всё складывается как нельзя удачнее. Она в 2020 году вышла замуж за молодого человека по имени Георгий.

Ранее певица Лариса Долина жёстко раскритиковала вокальные способности блогера и певицы Валентины Карнауховой, также известной как Валя Карнавал. Сойдясь с девушкой в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», звезда отечественной эстрады едва не покинула съёмочную площадку, услышав исполнение молодой участницы.