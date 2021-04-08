Долина устроила скандал на шоу Галкина из-за молодой соперницы

https://static.news.ru/photo/651c73e4-985f-11eb-8057-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: larisa_dolina_/instagram.com

Певица Лариса Долина жёстко раскритиковала вокальные способности блогера и певицы Валентины Карнауховой, также известной как Валя Карнавал. Сойдясь с девушкой в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», звезда отечественной эстрады едва не покинула съёмочную площадку, услышав исполнение молодой участницы.

Долина заявила, что в искусстве не может быть «несколько правд»: человек либо умеет петь, либо нет.

Макс, можно я уйду? Мне всё это неинтересно и неприятно. Это всё паноптикум какой-то — разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, претендует на то, что она звезда, — не скрывала своего неприятия Долина.

В ответ на это Карнавал заявила, что считает нормальным, когда люди разного поколения не понимают друг друга, а представители «старой школы» эстрады не приемлют молодёжь. Она дала понять, что современные слушатели хотят слышать уже не только голос, но и энергетику исполнителя.

Впрочем, после перепалки Долина охладила пыл и шоу с участием певиц-соперниц продолжилось уже без подобных эксцессов.

Ранее, как писал NEWS.ru, певец Лев Лещенко припомнил телеведущей и исполнительнице молодёжных хитов Ольге Бузовой ситуацию, когда та исковеркала его фамилию. При этом он назвал более яркой певицей Полину Гагарину.