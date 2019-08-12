https://static.news.ru/photo/6cd8a164-bd07-11e9-aa3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в похищении 12 млн рублей. Мужчина заключён под стражу.

Согласно материалам уголовного дела, возбуждённого по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подозреваемый под предлогом помощи в поиске и покупке квартиры выманил указанную сумму денег у 31-летнего петербуржца.

Получив деньги, злоумышленник передал их неизвестному мужчине, после чего они оба скрылись в неизвестном направлении на автомобиле. Позднее машина была найдена брошенной. Следствием установлено, что она принадлежит одной из каршеринговых фирм, сообщается на сайте главка МВД по Петербургу.

Ранее News.ru писал, что в Ленобласти ведутся поиски неизвестного злоумышленника, выдающего себя за священнослужителя. Мужчина подозревается в похищении 3 млн рублей у директора коммерческой фирмы.