Жительница Красноярска спрятала тело убитого любовника в холодильнике

Жительницу Красноярска подозревают в убийстве любовника. Женщина прятала расчленённое тело сожителя в холодильнике. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.
По имеющимся данным, кровавый инцидент
Спустя 8 дней, чтобы скрыть труп. женщина расчленила тело, расфасовала по пакетам и убрала в холодильник. После этого она взывала грузовое такси и попросила отвезти холодильник в другой район города.
В пути грузчики обратили внимание на то, что из холодильника вытекает кровь. Женщина призналась в совершённом преступлении. На место была вызвана полиция, предполагаемую убийцу задержали.
В отношении неё возбуждено уголовное дело.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
Ранее NEWS.ru писал, что в Курской области женщина во время ссоры подожгла своего 8-летнего сына. Ребёнок умер в больнице.