Жительница Красноярска спрятала тело убитого любовника в холодильнике

https://static.news.ru/photo/27921cbc-fbbc-11ea-9999-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Жительницу Красноярска подозревают в убийстве любовника. Женщина прятала расчленённое тело сожителя в холодильнике. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

По имеющимся данным, кровавый инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 марта. 39-летняя женщина и её 27-летний сожитель распивали спиртное. Между ними произошёл конфликт, в результате которого подозреваемая нанесла оппоненту смертельный удар ножом в область груди.

Спустя 8 дней, чтобы скрыть труп. женщина расчленила тело, расфасовала по пакетам и убрала в холодильник. После этого она взывала грузовое такси и попросила отвезти холодильник в другой район города.

В пути грузчики обратили внимание на то, что из холодильника вытекает кровь. Женщина призналась в совершённом преступлении. На место была вызвана полиция, предполагаемую убийцу задержали.

В отношении неё возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что в Курской области женщина во время ссоры подожгла своего 8-летнего сына. Ребёнок умер в больнице.