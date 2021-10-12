Житель Подмосковья из ревности застрелил соперника и покончил с собой

В Подмосковном Пушкино мужчина из ревности убил знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Известно, что Юрий Троянский приревновал жену к 37-летнему Александру Коллегину и застрелил его из ружья. Позже он вышел на улицу и выстрелил себе в голову.

По информации соседей, мужчины несколько дней конфликтовали . Полицейские несколько раз увозили Юрия в отделение, но предотвратить убийство не смогли.

Ранее скорая помощь доставила в больницу в Махачкале бывшего директора школы № 51, уволенного после того, как 11 октября ученик зарезал одноклассника. Как сообщили в Минздраве региона, у руководителя учебного заведения сердечный приступ.

В школе рассказали, что ещё будучи директором мужчина почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, но от госпитализации он отказался. Убийство произошло в махачкалинской школе № 51. Двое одноклассников, между которыми ранее неоднократно случались конфликты, в очередной раз поссорились, и один ударил другого ножом. Ранение оказалось смертельным. В Минобрнауки республики сообщили, что после инцидента директор школы и замдиректора были уволены.