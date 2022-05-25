Житель Бурятии поджёг дом с бывшей сожительницей и детьми и подпёр дверь

Фото buryatia.sledcom

Житель Бурятии поджёг дом с бывшей сожительницей и детьми и подпёр дверь ломом, после чего смотрел на пожар, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на СУ СК РФ по Республике Бурятия. Женщину с двумя детьми 7 и 15 лет спасли прохожие, 37-летнего мужчину задержали и обвинили в покушении на убийство с особой жестокостью.

Крики женщины услышали прохожие, которые бросились на помощь, отогнули решётку на окне и помогли людям выбраться наружу. Установлено, что причиной возгорания был поджог. Следственным отделом по Иволгинскому району СУ СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего, — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, 23 мая мужчина приехал к бывшей сожительнице в село Сотниково после того, как целый день пил. Она его не пустила, тогда он заблокировал ломом входную дверь, поджёг паклю и бросил её на веранду. Дом загорелся быстро, женщина кричала через окно, но бывший партнёр не реагировал. Ей помогли четыре студента.

После злоумышленник убежал, но его поймали, сейчас суд решает, заключать ли его под стражу.

Как писал NEWS.ru, жертв домашнего насилия в России может быть примерно в 20 раз больше, чем указано в официальных данных МВД. К такому выводу в феврале 2021 года пришёл Консорциум женских неправительственных объединений. Правозащитники считают, что на ситуацию мог бы повлиять закон о профилактике семейно-бытового насилия, но он всё ещё не принят.