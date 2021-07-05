В МВД разоблачили новую схему кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую схему хищения средств со счетов россиян. Своих жертв они искали с помощью объявлений в Интернете. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Преступники размещали на популярных интернет-площадках сообщения о продаже недвижимости, дорогих автомобилей и медицинских масок. Тех, кто интересовался данными предложениями, мошенники просили подтвердить платёжеспособность.
Гражданам предлагали перевести какую-либо сумму денег кому-то из своих родственников или знакомых, а затем предоставить продавцу квитанцию. Таким образом злоумышленники получали персональные данные получателей переводов. Затем по изготовленным на имена этих людей фальшивым документам они
Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками московского главка МВД. В столице, Подмосковье, а также в Волгоградской и Саратовской областях задержаны девять человек. Возбуждено семь уголовных дел по ст. 159 УК (мошенничество). В настоящее время они объединены в одно производство. Четверо фигурантов арестованы, остальные отпущены под подписку о невыезде. По версии следствия, злоумышленники могли в общей сложности совершить около трёх десятков аналогичных преступлений.
Ранее сообщалось, что мошенники научились подделывать страницу платёжной системы, где необходимо ввести пароль для перевода средств. Ранее этот способ считался наиболее эффективным в плане безопасности данных карты.