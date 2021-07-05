В МВД разоблачили новую схему кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую схему хищения средств со счетов россиян. Своих жертв они искали с помощью объявлений в Интернете. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступники размещали на популярных интернет-площадках сообщения о продаже недвижимости, дорогих автомобилей и медицинских масок. Тех, кто интересовался данными предложениями, мошенники просили подтвердить платёжеспособность.

Гражданам предлагали перевести какую-либо сумму денег кому-то из своих родственников или знакомых, а затем предоставить продавцу квитанцию. Таким образом злоумышленники получали персональные данные получателей переводов. Затем по изготовленным на имена этих людей фальшивым документам они снимали с их банковских счетов деньги.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками московского главка МВД. В столице, Подмосковье, а также в Волгоградской и Саратовской областях задержаны девять человек. Возбуждено семь уголовных дел по ст. 159 УК (мошенничество). В настоящее время они объединены в одно производство. Четверо фигурантов арестованы, остальные отпущены под подписку о невыезде. По версии следствия, злоумышленники могли в общей сложности совершить около трёх десятков аналогичных преступлений.

Ранее сообщалось, что мошенники научились подделывать страницу платёжной системы, где необходимо ввести пароль для перевода средств. Ранее этот способ считался наиболее эффективным в плане безопасности данных карты.