Стала известна новая схема кражи денег при онлайн-покупках

Мошенники научились подделывать страницу платёжной системы, где необходимо ввести пароль для перевода средств. Ранее этот способ считался наиболее эффективным в плане безопасности данных карты. Об этом пишет Lenta.ru.

Новый вид мошенничества был зафиксирован в конце 2020 года. По данным экспертов, более 3,7 миллиона случаев кражи с использованием поддельной платёжной страницы фиксируется ежемесячно. За полгода с личных счетов граждан могли украсть более 400 миллионов рублей, отмечается в исследовании.

Суть мошенничества в том, что жертва заходит на фальшивый сайт интернет-магазина. При оплате товара интернет-магазин перенаправляет на поддельную страницу 3-D Secure для подтверждения оплаты. При этом там указывается ненастоящая информация о магазине, усыпляя бдительность покупателя. Человек вводит данные карты и после подтверждения оплаты средства уходят на счёт злоумышленника.

Кроме того, мошенники научились подделывать запрос к банку на оплату так, чтобы он не отличался от настоящего. Для банка это выглядит так, как если бы пользователь собственными руками переводил средства через сервис учреждения для переводов с карты на карту.

На сегодняшний день обычному потребителю практически невозможно отличить поддельные 3-D Secure страницы от настоящих. Лишь единицы крупнейших российских банков могут защитить своих клиентов от потери денег при такой схеме.

Недавно стало известно, что россияне попадаются на шесть видов телефонного мошенничества. Среди этих видов — выигрыш в лотерею, СМС-просьба о помощи.